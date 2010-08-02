Аномальная жара высушивает зерновые

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует снижение урожая поздних культур в стране из-за установившейся жаркой погоды, сообщает «Интерфакс-Украина». «Потери урожая в результате длительной жары неизбежны. Дело в том, что при температуре свыше 35 градусов происходит преждевременное прекращение вегетации растений», - сказала начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко. Она отметила, что уже сейчас региональные службы Укргидрометцентра сообщают о высыхании растений в ряде регионов. Адаменко полагает, что из-за жары Украина может собрать урожай кукурузы примерно на 30% меньше, чем ожидалось. Кроме того, высокая температура воздуха негативно влияют на будущий урожай свеклы и подсолнечника. По словам Адаменко, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от продолжительности жаркой и сухой погоды.