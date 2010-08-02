Милиция установила подозреваемого подрывника храма в Запорожье

Во взрыве храма в Запорожье милиция подозревает пономаря, который раньше работал в храме, сообщает «Комсомольская правда в Украине» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Молодого мужчину зовут Антон и, как стало известно, у него были проблемы с «Божьим домом». Антон собирал пожертвования для Свято-Покровского храма и в конце концов выяснилось, что каждый месяц забирал себе 7 тысяч гривен. Как только в храме об этом узнали, его сразу выгнали. Это и стало, по версии милиции, мотивом для мести настоятелям храма. Если вину пономаря докажут, ему придется провести остаток жизни за решеткой. Также удалось установить точное место взрыва. Механизм был установлен не у выхода храма, а внутри. Бомба находилась под скамьей, на которой сидела погибшая женщина. Сейчас милиция допрашивает свидетелей. Напомним, взрыв в Свято-Покровском храме Украинской православной церкви Московского патриархата в Запорожье произошел 28 июля около 16:40. По словам служителей храма, взорвался сверток, который лежал у дверей храма. В результате взрыва пострадали восемь человек, погибла одна женщина.