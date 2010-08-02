Из-за жары «Укравтодор» вводит ограничения для авто

Государственная служба автомобильных дорог Украины («Укравтодор») совместно с департаментом Государственной автоинспекции МВД обязали свои региональные подразделения вводить временные ограничения на движение автомобильного транспорта при температуре свыше 28 градусов с помощью соответствующих дорожных знаков, сообщает «Интерфакс-Украина». Данные ограничения касаются транспортных средств массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн. «Кроме того, руководителей служб автомобильных дорог, начальников управлений и отделений ГАИ, управлений МВД Украины в АРК, областях, городах Киеве и Севастополе на период действия ограничений обязали обеспечить проведение усиленного габаритно-весового контроля за движением автотранспортных средств», – сообщают в «Укравтодоре». В ведомстве отметили, что ограничения распространяются на все регионы Украины, однако при этом каждая область самостоятельно определяет время их действия.