В РФ ввели режим чрезвычайной ситуации

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации, связанной с обеспечением пожарной безопасности, в семи субъектах РФ. В соответствии с указом временно ограничен допуск граждан на ряд территорий и хозяйственную деятельность, сообщает ИТАР-ТАСС. Чрезвычайная ситуация объявлена в Республике Марий Эл, Мордовии, Владимирской, Воронежской, Московской, Нижегородской и Рязанской областях. Указом постановляется привлечь к ликвидации ЧС Вооруженные силы и другие войска. Минобороны и МЧС поручено определить силы и средства, необходимые для ликвидации и предупреждения пожаров. МВД поручено обеспечить режим противопожарной безопасности на территориях в указанных субъектах. Указ президента рекомендует органам госвласти субъектов привлечь к тушению пожаров общественные организации и добровольцев. Указом также предписано правительству РФ и органам власти субъектов принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим в результате пожаров, в том числе, в обеспечении жильем, а также в выплате компенсаций за утраченное имущество.