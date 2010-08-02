В Чехии случайно обнародовали списки агентов военной разведки

Имена агентов чешской военной разведки времен 1948-1989 гг. по ошибке преданы гласности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на чешскую газету Mlada fronta dnes. По данным издания, публикацию произвел Институт исследований тоталитарных режимов, который поначалу запросил эту информацию в военной разведке. «Никто не принял во внимание, что с 1989 г. многие агенты и сотрудники сохранили места и продолжают работать до сих пор для нынешних спецслужб», - пишет издание, отмечая, однако, что количество агентов, оставшихся в штате с тех времен, точно не известно. Когда ситуация получила огласку, сайт института, на котором были вывешены списки, заморозил соответствующую страницу, а затем совсем убрал ее.