В Украине леса не горят - Гослесхоз

На данный момент в Украине нет лесных пожаров. Об этом сообщил пресс-секретарь Гослесхоза Украины Андрей Солимов, пишет Лига. По словам Солимова, ситуацию в лесах мониторят с помощью патрулирования и с 560-ти наблюдательных вышек. «Слава Богу, мы еще не горим. Лесных пожаров на этот момент в Украине нет. У нас система наблюдения за выявлением лесных пожаров налажена уже много лет. Действуют более 560-ти наблюдательных вышек, 40 из них оборудованы видеонаблюдением, а на остальных весь световой день находятся люди. Плюс к этому, еще есть патрулирование лесников и авиапатрулирование. Если где-то появляется какой-то дым, то сразу начинают с нескольких вышек выяснять ситуацию», - объяснил Солимов. По его словам, сотрудники Гослесхоза с семи утра мониторят ситуацию с задымлением в Киеве. Сегодня с утра они на вертолете совершили облет Киевской и частично Черниговской областей. Сесть на вертолет их заставила дымка, которая ограничивала обзор с вышек. «Из-за этой дымки в Киевской и Черниговской области в наших лесхозах не могли окончательно выяснить, что произошло. Поэтому поехали рейдами проверять, и был вызван вертолет... Не выявлено никаких лесных пожаров», - отметил он. В Гослесхозе тоже склонны считать, что дым в Киев ветер принес из России. «Это, по нашему мнению, все-таки результат пожаров в России, просто до нас дым дошел. Задымлены были Киевская, Черниговская, часть Сумской области. Мы даже связывались с белорусами, с коллегами из прилегающей к Украине Гомельской области. Там тоже нет пожаров», - подытожил Солимов.