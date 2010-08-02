Львову рассказали, на чем нужно сосредоточиться

Директор Местного организационного комитета Евро-2012 в Украине Маркиян Лубкивский называет главным заданием Львова и области подготовку спортивной инфраструктуры, соответствующей требованиям УЕФА, пишет «Интерфакс-Украина». «Основное внимание необходимо сосредоточить на сооружении базовых и трансферных тренировочных баз Львова», - заявил Лубкивский во время рабочей поездки во Львов. По его словам, если претензий к гостиничной инфраструктуре города и области у УЕФА не было, то этого нельзя сказать о спортивной инфраструктуре. Кроме того, он добавил, что город должен своевременно завершить строительство и передачу в эксплуатацию объектов размещений целевых групп. В ближайшее время также должна быть собрана и проинспектирована база данных объектов размещения болельщиков. По словам Лубкивского, без полноценного транспортного сообщения между Львовом и Трускавцом будет сложно использовать потенциал размещения последнего. Он обратил внимание и на необходимость организации движения общественного транспорта выделенными полосами.