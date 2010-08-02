На Херсонщине запретили ездить за грибами

В Херсонской области населению запрещено посещать леса и въезжать в них на транспортных и других технических средствах на период высокой пожарной опасности (кроме транзитных дорог). Об этом говорится в распоряжении председателя Херсонской облгосадминистрации Николая Костяка, сообщает УНИАН. Такую крайнюю меру руководство ОГА применило с целью предотвращения реальной угрозы возникновения многочисленных пожаров в лесах и для минимизации их последствий. Также документом поручено областному Центру по гидрометеорологии обеспечить ежедневный мониторинг и информирование населения, органов государственной исполнительной власти и местного самоуправления области о периодах повышенной пожарной опасности. Областное Управление лесного и охотничьего хозяйства также должно обеспечить контроль за недопущением пребывания в лесу населения и транспортных средств. Сейчас в регионе, по данным Главного управления МЧС в области, сохраняется высокая пожарная опасность – 4-5 класса.