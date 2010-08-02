В РФ в лесных пожарах погибли уже 40 человек

В России пожарами охвачены 17 регионов, количество погибших увеличилось до 40 человек. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения и социального развития РФ, пишет УНИАН. «Всего охвачены пожарами 17 субъектов Российской Федерации», - говорится в сообщении. В 8 субъектах РФ (Архангельская, Волгоградская, Саратовская, Владимирская, Ивановская, Свердловская, Ленинградская области, Республика Марий-Эл) обращений за медицинской помощью не было. В 9 субъектах РФ (Республика Мордовия, Камчатский край, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Рязанская, Тамбовская области) стихийные природные пожары сопровождаются медико-санитарными последствиями. Отмечается, что во всех пунктах временного размещения людей открыты медицинские пункты, организовано круглосуточное дежурство медицинского персонала. В очагах возгорания дежурят бригады скорой медицинской помощи. Всего за медицинской помощью в этих девяти регионах обратились 323 пострадавших, амбулаторное лечение получили 261, госпитализированы 62 человека. В настоящее время в больницах остаются 48 человек. Всего погибло 40 человек.