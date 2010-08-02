Саркози решил объявить войну иммигрантам

Президент Франции Николя Саркози открыто отождествил иммиграцию и преступность. Он использовал агрессивные выражения: "Война, которую я решил начать против уличных распространителей, против преступников, - это война на многие годы. Это национальная война», сообщают Подробности со ссылкой на издание La Repubblica. В 2006 году Саркози уже говорил, обращаясь к молодым иммигрантам: «Франция - или ты ее любишь, или ты ее покидаешь». За 21 месяц до выборов Николя Саркози вновь прибегает к излюбленному оружию. Он знает, что лишь тема безопасности может сплотить правый электорат. Но на этот раз президент зашел дальше обычного: глава государства озвучил некоторые темы и ряд предложений, фигурирующих в программах Национального фронта Жан-Мари Ле Пена». В ходе визита в Гренобль, где две недели назад произошли беспорядки, Саркози заявил о необходимости жесткого контроля над притоком иммигрантов в страну. По его словам, речь идет не только об отправке на родину «людей без документов» или о лучшей охране границ, речь идет о реформировании закона о гражданстве. «Французского гражданства должны лишаться любые лица иностранного происхождения, которые намеренно покусились на жизнь полицейского, военного жандармерии или любого другого лица, обладающего государственной властью. Французское гражданство надо заслужить и доказать, что ты его достоин». Саркози также потребовал, чтобы было отменено положение об автоматическом предоставлении гражданства при достижении 18 лет тем, кто родился во Франции. Саркози также пригрозил «нерадивым» родителям судебными преследованиями за поведение их детей. Жесткость высказываний президента Франции удивила лишь отчасти. Вот уже несколько недель безопасность является излюбленным коньком Саркози, точно так же, как в течение пяти лет, предшествовавших его приходу в Елисейский дворец, когда он служил в министерстве внутренних дел, резюмирует издание.