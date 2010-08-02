США не собираются прекращать войну с терроризмом

Соединенные Штаты Америки не намерены отказываться от своей цели победить террористов в Афганистане. Об этом заявил сегодня, выступая в Атланте (штат Джорджия) перед американскими ветеранами войн, президент США Барак Обама. Те действия, которые американцам и их союзникам еще предстоит предпринять для этого в Афганистане, «будут долгими и трудными», указал он. «Перед нами в Афганистане по-прежнему стоят серьезные вызовы, но очень важно, чтобы американцы знали, что и здесь будет достигнут прогресс, и наши цели здесь ясны и достижимы», - добавил глава Белого дома. При этом он отметил, что бороться с терроризмом необходимо не только на афганской территории, но и по другую сторону границы - в Пакистане, где в заселенных местными племенами районах также расположились террористы. Говоря о ситуации в Ираке, он указал, что в этой стране складывается совершенно иная ситуация. «Со времени моего прихода в Белый дом и до конца текущего месяца из Ирака домой вернутся 90 тыс. американских солдат, - сказал Обама. - И со следующего месяца мы изменим характер нашей операции в Ираке: будет совершен переход от военной операции к оказанию поддержки в тренировке иракских сил безопасности».