Восемь из 15 человек выжили в катастрофе Ан-24 под Игаркой - МЧС России

По предварительным данным, восемь из 15 человек выжили в катастрофе Ан-24 в Красноярском крае, еще семь человек погибли, сообщила начальник управления информации МЧС Ирина Андианова в эфире телеканала «Россия 24». По ее словам, предварительно на борту находились четверо членов экипажа и 11 пассажиров, в том числе один ребенок. Ранее сообщалось, что на борту находились пятеро членов экипажа и десять пассажиров, передает «Газета.ru». Самолет Ан-24, выполнявший рейс из Красноярска в Игарку, разбился в понедельник в 21.40 мск при заходе на посадку в 700 метрах от взлетно-посадочной полосы в районе аэропорта города Игарка. После падения он загорелся. На месте работают пожарные и спасатели.