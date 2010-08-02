Польша может не выдать украинца, обвиняемого в краже 12 лет назад

Польская власть может не согласиться на экстрадицию задержанного в июле в Польше гражданина Украины за совершенные 12 лет назад кражи. Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры во Вроцлаве Малгожата Клаус. Она отметила, что основанием для отказа в выдаче украинца может быть наличие у него постоянного места проживания в Польше. В то же время пресс-секретарь отметила, что окончательное решение принимает суд. По ее словам, задержанный в июле украинец в настоящее время находится на свободе, поскольку суд подтвердил, что у него есть постоянное место проживания и легальная работа в Польше. Пресс-секретарь подчеркнула, что решение об экстрадиции суд будет принимать на основе переданных украинскими правоохранителями материалов по делу задержанного гражданина Украины. Согласно межгосударственным договорам, украинская сторона должна предоставить эти документы для рассмотрения судом на протяжении 30 дней. На практике, по словам М.Клаус, передача документов может занять как меньше, так и больше времени. «Трудно сказать, сколько это может продолжаться. Некоторые государства могут выслать быстрее, некоторые позже», - добавила она. Представитель отделения пограничной службы во Вроцлаве сказал УНИАН, что украинца задержали пограничники 19 июля во время выборочного контроля документов в городе. Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе главное управление МВД в Винницкой области проинформировало о задержании в Польше 38-летнего уроженца Киевской области. Украинец с 1998 года находился в розыске за совершение краж коллективного и индивидуального имущества в составе организованной преступной группы на территории Тульчинского района Винницкой области. Украинцу и трем другим членам преступной группы, которых удалось задержать в Украине, инкриминируются кражи на сумму более 150 тыс. грн. По данным украинских правоохранителей, украинец в Польше женился та воспитывает 5-летнюю дочь.