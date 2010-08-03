В Петербурге открылся шариатский суд

В Санкт-Петербурге открылся первый Исламский правозащитный центр, при котором действует шариатский суд, сообщает «Фонтанка.Ru» со ссылкой на президента центра, адвоката Джамалиддина Махмутова, передает Newsru.com. В шариатском суде работают люди, имеющие высшее профессиональное религиозное образование. Шариатский суд решает бытовые, семейные и гражданские дела. «Судебные решения юридической силы не имеют. Шариатский суд – это суд чести. Наказания типа избиение плетью или камнями не предусматриваются. Мы лишь даем советы, как себя правильно вести с точки зрения Корана», – сказал Махмутов. Центр открылся при Молитвенном доме, которые арендуется местной религиозной организацией мусульман Петербурга «Аль-Фатх».