Задержан ряженный десантник, пытавшийся проехать на тракторе в Москве

Сотрудники милиции в центре Москвы задержали ряженого в форму ВДВ, сообщили в ГУВД Москвы, передает Utro.ru. «Задержан мужчина, выдававший себя за десантника. Впоследствии выяснилось, что задержанным оказался четырежды судимый москвич Клеманов 1983 года рождения, который не имеет никакого отношения к армии. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела», – заявил начальник Управление информации и общественных связей ГУВД по Москве полковник милиции Виктор Бирюков. Мужчина, отмечающий День ВДВ в шумной компании ветеранов-десантников, увидел стоявший не далеко от Красной площади уборочный трактор, Разгоряченный спиртным, он забрался в него и попытался завести. Сотрудники милиции, заметив происходящее, сделали замечание гражданину. Спрыгнув с трактора, он накинулся на них с кулаками и был задержан, сообщили в ГУВД.