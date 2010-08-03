Абрамович предоставил Мадонне яхту для съемок фильма

Как пишет газета Daily Mail, российский миллиардер Роман Абрамович предоставил Мадонне одну из своих яхт Luna для съемок фильма о герцогине Уоллис Симпсон. По данным издания, стоимость яхты составляет 115 млн. фунтов. Мадонна сама написала сценарий фильма про одну из самых скандально известных женщин прошлого века, ради женитьбы на которой Эдуард VIII был вынужден отказаться от британского престола. Весной певица обращалась к королеве Великобритании Елизавете II с просьбой о разрешении на съемки в королевском дворце, передает Newsru.com.