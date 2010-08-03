В Украине разгорается «ювелирный» скандал

Правоохранители разоблачили крупную мафиозную сеть, объединяющую 130 «черных» ювелиров. Под прикрытием легального предприятия в Киеве она бесперебойно работала более 10 лет. Об этом сообщил главный советник МВД Украины Константин Стогний, информирует «Сегодня». Выйти на синдикат сотрудникам ГСБЭП и Следственного главка удалось полтора года назад. Проверка рынка драгметаллов показала: часть легально изготавливаемых браслетов, серьг, перстней, цепочек и прочих драгоценностей, имеющих поддельные госпробирные клейма известных производителей, контрабандным путем уходила за границу, часть реализовывалась оптом в Украине. Официально «теневики» декларировали только 1% реальных объемов производства — остальное шло налево. В подпольных цехах обрабатывалось до 3 тонн неучтенного золота в год. Один из специалистов сказал, что такому обороту способствовали коммерческие банки, где предлагают золото в слитках, и фирмы-посредники. «Были также влиятельные «крышеватели» во властных структурах», — добавил он. При обысках у «подпольщиков» изъяты 300 кг ювелирных изделий и драгметаллов, 24 поддельных пробирных клейма, 56 штампов профильных предприятий и $2 млн наличными. Возбуждено уголовное дело. «Непонятно, как в течение долгого времени легально выпускались ювелирные изделия с поддельными пробирными клеймами, и это не замечали контролирующие госорганы», — заявил президент Союза ювелиров Дмитрий Выдолоб.