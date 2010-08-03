На Львовщине авто въехало в «КамАЗ»: 4 жертвы (ФОТО)

Сегодня ночью на 428 километре автомобильной дороги Мукачево - Ивано-Франковск – Рогатин - Львов в селе Давыдов Пустомытовского района Львовской области произошло столкновение автомобиля «Skoda Octavia» с грузовым автомобилем «КамАЗ». Об этом сообщает корреспондент «Главреда». 37-летний водитель автомобиля, двигаясь в сторону Львова, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «КАМАЗ» (подметально-уборочный, принадлежат компании «Альтком»), который двигался во встречном направлении и завершал маневр поворота налево. За рулем грузовика был 63-летний житель города Амвросеевка Донецкой области. В результате ДТП автомобили получили технические повреждения, а водитель и трое пассажиров автомобиля «Skoda Octavia» от полученных травм погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля «КАМАЗ» получил телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей обоих бедер, ссадины голени. Он был госпитализирован в травматологическое отделение львовской больницы скорой помощи.