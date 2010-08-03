Число жертв катастрофы Ан-24 в РФ возросло до 12 человек

Пассажир, выживший в авиакатастрофе Ан-24 под Игаркой, скончался в больнице. Об этом сообщила старший помощник западно-сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова, информирует «Интерфакс-Украина». «По уточненным данным, пассажир, выживший в авиакатастрофе и доставленный в больницу в тяжелом состоянии, впоследствии скончался», - сказала Горбунова. Таким образом, число жертв катастрофы пассажирского самолета Ан-24, разбившегося при заходе на посадку в аэропорту Игарка, достигло 12 человек. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщили, что за жизнь пассажира Сергея Исакова, выжившего при падении Ан-24, продолжают бороться врачи. «Он находится в хирургическом отделении Игарской городской больницы в тяжелом состоянии. В настоящее время врачи борются за его жизнь и проводят операцию», - сообщила сотрудник пресс-службы ГУ МЧС. Между тем Горбунова также сообщила, что Ан-24 выполнял рейс по заявке ОАО «Роткс», на борту самолета находилось 206 кг багажа и 2426 кг груза. По ее словам, на место происшествия вылетел западно-сибирский транспортный прокурор Сергей Феоктистов, начальник Сибирского УВДТ, и.о. руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте и СУ СКП по Красноярскому краю, а также совместная оперативно-следственная группа из сотрудников указанных ведомств. «К расследованию будут привлечены также специалисты экспертно- криминалистического управления ГУВД по Красноярскому краю», - сказала Горбунова.