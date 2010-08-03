Украинские пожарные помогут бороться с огнем в России

Для борьбы с пожарами в Воронежскую область сегодня прибудут специалисты и пожарная техника из города Луганска. Ожидается прибытие 30 сотрудников МЧС Украины, двух пожарно-насосных станций, двух автоцистерн и автомобиля-кунга, информирует «Интерфакс-Украина». На территории Воронежской области продолжается ликвидация лесных пожаров на территории Кожевенного кордона, города Нововоронежа, а также в поселке Сомово. Здесь тлеет подстилка на общей площади 2 тыс. 337 га. Ведется авиаразведка. «Угрозы для населенных пунктов - города Нововоронеж, сел Круглое, Каменная Верховка, Олень Колодезь - нет», - отмечается в сообщении воронежского МЧС. Напомним, накануне в районе Нововоронежа из-за порывистого ветра (3-8 м/с) вспыхнул верховой лесной пожар. Огонь, возникший около Михайловских дач, пошел в сторону Нововоронежа. Всего было зарегистрировано 5 очагов. Дачники были эвакуированы. Также верховой пожар перекинулся на кооператив «Дубки», где из 150 домов уничтожены 28. Всего за прошедшие сутки были определены 12 боевых участков. В тушении огня принимали участие 3 тыс. 814 человек и 331 единица техники, в том числе 2 самолета ИЛ-76 и вертолет КА-32. В местах временного пребывания пострадавших находятся 209 человек.