Жара продержится в Украине еще минимум 10 дней

Как минимум еще 10 дней в большинстве регионов Украины будет продолжаться очень сильная жара, особенно на востоке, северо-востоке и в центре страны. Об этом сообщил начальник Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида, информирует «Интерфакс-Украина». «Как минимум еще 10 дней в большинстве регионов будет продолжаться очень сильная жара - температура преимущественно 32-37, на востоке, северо-востоке, а также в центральных областях – до 40-42 градусов. Самую низкую температуру ждем на западе: 28-33 (градусов тепла. – Ред.). Дождей ждем только в западных областях, кратковременного характера с грозами», - сообщил он. По словам Кульбиды, существует вероятность, что 8-9 августа в Киевской области температура воздуха может понизиться на 3-5 градусов «буквально на одни сутки», однако и до этой даты, и после нее температура воздуха будет оставаться высокой: 32-37 градусов тепла. Отвечая на вопрос об опасности пожаров в эти дни, начальник Укргидрометцентра отметил, что «пожарная опасность остается чрезвычайно высокой: это восточные, северо-восточные и центральные области Украины». В западных областях Украины, по словам Кульбиды, «она не представляет какой бы то ни было угрозы», в остальных же регионах Украины – на юге, а также в Винницкой, Житомирской, частично Киевской областях – «она (вероятность пожаров. – Ред.) представляет опасность, но не самого высокого уровня». «Хотя на протяжении нескольких дней и в этих регионах она также повысится до 5 класса», - добавил он.