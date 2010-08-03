Дворец «Украина» отдадут Лихуте?

Продюсера и мужа Таисии Повалий называют самым вероятным претендентом на кресло гендиректора Дворца «Украина», сообщает Газета по-киевски. Как заявил Роман Стащук, заместитель гендиректора Национального дворца «Украина», вчера должны были назначить нового директора главной концертной площадки страны, человека, который заменил бы на этом посту скоропостижно скончавшегося Николая Мозгового. Народный артист Украины и экс-глава столичного управления культуры Александр Быструшкин считает, что замену Мозговому найти будет сложно: «Есть много разных личностей, которые хотели бы занять эту должность. Руководить Дворцом «Украина» – это управлять большими деньгами. Есть предположение, что директором могут назначить Игоря Лихуту». Актер Владимир Горянский также назвал Лихуту одним из возможных кандидатов. «Это должен быть знающий человек, имеющий огромные связи и контакты. Это может быть как Игорь Лихута, так и Ян Табачник… Правда, сам Табачник сказал, что не согласился бы возглавить «Украину» ни за какие деньги», - сказал Горянский. В свою очередь Лихута уверил, что пока подобных предложений к нему не поступало: «Звонка еще не было. Когда будет, тогда и будем обсуждать».