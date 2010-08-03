Директору «Хортицы» подожгли авто

Автомобиль директора заповедника «Хортица» Максима Остапенко облили бензином и подожгли. Произошло это в Запорожье, возле его дома, который находится на острове Хортица. Это уже его второй автомобиль, который сжигают за последний год, сообщает Комсомольская правда в Украине. «Это было приблизительно в час ночи, - рассказал Остапенко. - Собака проснулась от того, что кто-то ходит рядом с домом». Оказалось, что неизвестные облили автомобиль Остапенко бензином. «Большая часть бензина была разлита на земле, неизвестные подожгли автомобиль со стороны водителя», - рассказывает Остапенко. По его словам, автомобиль Mitsubishi L200 не сгорел полностью, его удалось погасить, а вот на вопрос, кому это было нужно, Остапенко отказался отвечать. «Давайте пока оставим это без комментариев, мне нужно собраться с мыслями. После первого случая - это уже теракты какие-то. Сейчас МЧС и милиция ведут расследование», - говорит он. Напомним, что это уже второй случай с авто генерального директора «Хортицы». Первый произошел 10 марта этого года. Тогда Остапенко находился в своей квартире по улице Патриотической, когда около раздался похожий на сильный хлопок взрыв и сработала сигнализация в его джипе Mitsubishi. По итогам расследования было установлено, что это было короткое замыкание в моторном отделении. «Безусловно, в эту версию я не верю. В нее никто не верит, кроме милиции», - подчеркнул Остапенко.