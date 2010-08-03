Генсек УЕФА едет с проверкой в Украину

Делегация УЕФА во главе с генеральным секретарем союза Джанни Инфантино посетит 11-12 августа Украину с инспекционным визитом, информирует «Интерфакс-Украина». «Визит генерального секретаря УЕФА осуществляется накануне заседания наблюдательного совета УЕФА по Евро-2012, которое пройдет в конце сентября этого года в Ньоне, а его результаты лягут в основу отчета и станут предметом обсуждения руководством УЕФА», – отметили в пресс-службе Львовского горсовета. Предполагается, что 11 августа делегация посетит Львов и Донецк, 12 августа – Харьков и Киев.