Суд Грузии конфисковал украинское судно

Потийский городской суд (Грузия) конфисковал украинского судно «Аккорд» за нарушение правил мореплавания, а именно за незаконный заход в абхазский порт Сухуми в июне. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Александр Дикусаров, информируют Українські Новини. Дикусаров также сообщил, что суд освободил под залог четырех ранее задержанных за незаконное пребывание в Абхазии украинцев. При этом пресс-секретарь МИДа не уточнил, когда судом были приняты данные решения, отметив, что обвинения четырем задержанным членам экипажа были предъявлены 29 июля. По словам Дикусарова, на данный момент судно находится в акватории порта Поти, 11 украинцев-членов экипажа пребывают на его борту, их не ограничивают в возможности сойти на берег и посетить город. Экипаж обеспечен питьевой водой и продуктами питания. Компания-судовладелец решает вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания членов экипажа на теплоходе. Как сообщалось, 28 июля грузинская береговая охрана задержала в порту Поти судно «Аккорд» за незаконный заход в абхазский порт Сухуми в июне.