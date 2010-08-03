В египетском порту застряло судно с украинским экипажем

На рейде в порту Порт-Саид (Египет) из-за технических проблем находится судно Saint Sophia под флагом Коморских островов с украинским экипажем на борту. Об этом сообщил на брифинге во вторник пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров, информирует «Интерфакс-Украина». По словам Дикусарова, информация об этом судне поступила 29 июля в посольство Украины в Египте. «У судна технические неисправности, которые требуют его захода в порт для ремонта», - отметил Дикусаров. В МИД не уточнили количество украинских моряков на борту судна и добавили, что, по информации капитана, в связи с задолженностью компании-оператора портовые власти не дают разрешения на заход судна в порт для ремонта, доставки питьевой воды и продуктов питания. В связи со сложившейся ситуацией, по словам Дикусарова, посольство Украины в Египте обратилось в профсоюзный комитет моряков Египта и к портовым властям с просьбой предоставить украинским морякам необходимую помощь.