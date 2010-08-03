Синоптики прогнозируют до +42°на юге Украины

4 августа в Киеве малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +35...+37 градусов. Об этом сообщают Українські Новини со сылкой на Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, в Карпатах местами сильный, грозы, в отдельных районах град, ветер северный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +14...+19 градусов, днем +27...+32 градуса. В Карпатах кратковременный дождь, местами сильный, температура ночью +13...+18 градусов, днем +20...+25 градусов. В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +13...+15 градусов, днем +24...+26 градусов. В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +15...+17 градусов, днем +25...+27 градусов. В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +16...+18 градусов, днем +27...+29 градусов. На севере Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +34...+39 градусов, в Сумской области местами до +42 градусов. В центре Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +34...+39 градусов, в Полтавской и Днепропетровской областях местами до +42 градусов. На востоке Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +19...+24 градуса, днем +37...+42 градуса. На юге Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +20...+25 градусов, днем +35...+40 градусов, на побережье морей местами +31...+33 градуса. В Крыму малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +21...+26 градусов, днем +35...+40 градусов, в степной части Крыма до +42 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +23...+25 градусов, днем +32...+34 градуса. 3 августа температура воды в Черном и Азовском морях +27...+30 градусов, в Днепре возле Киева +26 градусов.