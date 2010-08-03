В плену сомалийских пиратов остаются 2 украинца

В настоящее время в плену у сомалийских пиратов остаются двое украинцев на суднах «Eleni P» и «Marida Marguarite». Об этом сообщил замглавы МИД Руслан Демченко, проинформировали «Главред» в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины. Еще в начале текущего года в плену сомалийских пиратов находились 18 граждан Украины, которые входили в состав экипажей 6 судов. МИД Украины совместно с другими причастными государственными учреждениями и компаниями-операторами принимал все меры для поддерживания безопасности украинцев во время пребывания в плену, обеспечения их необходимыми продуктами жизнедеятельности, предоставления морально-психологической поддержки семьям моряков, освобождения судов и обеспечения возвращения украинцев на родину. Демченко подчеркнул, что благодаря этой усердной работе были освобождены 16 моряков, которые находились на 4 судах. На сегодняшний день в плену у сомалийских пиратов остаются два гражданина Украины на суднах «Eleni P» и «Marida Marguarite». По его словам, МИД и в дальнейшем будет принимать все необходимые меры для скорейшего освобождения захваченных моряков.