Тушить пожары в РФ пустят только украинцев и азербайджанцев

Два украинских самолета Ан-32 и два пожарных вертолета из Азербайджана будут использоваться для тушения лесных пожаров в России. Соответствующую санкцию дал главе МЧС Сергею Шойгу президент РФ Медведев, пишет ИТАР-ТАСС. В ходе рабочей встречи с президентом Шойгу отметил, что считает целесообразным сейчас принять два предложения - от Украины о привлечении двух самолетов Ан-32 и от Азербайджана, который готов направить два пожарных вертолета. «Были предложения от других стран, но на этих двух предлагаю остановиться и включить их в общий план реагирования», - сказал министр. Таким образом, по его словам, общее число задействованных в тушении воздушных судов составит 60. «Конечно, я даю такую санкцию», - сказал Медведев, подписывая соответствующие документы. Также Шойгу сообщил президенту РФ, что за прошедшие сутки пожарным службам удалось отстоять 360 населенных пунктов, к которым близко подошел огонь. Напомним, Президент Украины Виктор Янукович после телефонного разговора в воскресенье с президентом РФ Дмитрием Медведевым поручил правительству помочь пострадавшим от пожаров регионам Российской Федерации.