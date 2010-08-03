Российский дым в Украину больше не придет

В ближайшую неделю возвращения на территорию Украины задымленности, вызванной пожарами на территории Российской Федерации, не ожидается. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил начальник Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида, пишет «Интерфакс-Украина». «Сегодня направление воздушных масс изменится на более восточное… Возвращения в ближайшую неделю задымленности не ожидается», - сказал Кульбида. В свою очередь заместитель министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Виталий Романченко подчеркнул, что окончательно установлено, что «лесных пожаров на территории Киевской и Черниговской областей, которые могли бы повлиять на атмосферный воздух, не зафиксировано». «Задымленность в Черниговской и Киевской областях возникла в результате перемещения воздушных масс из охваченных лесными пожарами регионов Российской Федерации», - сказал Романченко.