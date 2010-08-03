Польский суд признал президентские выборы законными

Верховный Суд Польши признал правомерными результаты внеочередных президентских выборов, победу на которых завоевал кандидат от правящей партии «Гражданская платформа» Бронислав Коморовский, сообщает УНИАН. Таким образом объявленное сегодня решение суда предоставляет право на проведение инаугурации Коморовского, которая запланирована на пятницу, 6 августа. Верховный суд получил почти 380 жалоб относительно результатов выборов и процесса голосования, но признал имеющими основания лишь 14. В то же время, по убеждению судей, нарушения, о которых шла речь в этих жалобах, не повлияли на результаты выборов президента. Напомним, во втором туре президентских выборов в начале июля Коморовский победил лидера самой популярной в Польше оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, брата-близнеца погибшего в авиакатастрофе президента Польши Леха Качиньского. На выборах Коморовского поддержали 53% избирателей, Качиньского - 47%.