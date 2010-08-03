На Запорожье в ДТП погибли двое россиян (ФОТО)

Вчера на 455 км автодороги Харьков-Ялта водитель автомобиля Lexus RX-350, двигаясь в направлении г. Харьков не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Auris, за рулем которого был гражданин России. Как сообщили «Главреду» в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП двое пассажиров Toyota, граждане России, от полученных травм погибли на месте происшествия. А оба водителя и трое пассажиров Lexus с телесными повреждениями разной степени тяжести были доставлены в Якимовскую ЦРБ. Среди погибших двенадцатилетний ребенок. Фото: Департамент ГАИ МВД Украины