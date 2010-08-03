Табачник более творчески подойдет к учебному процессу

Министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник заявил, что одиннадцатилетняя система образования не является отказом от профильной школы. Об этом он сказал во время сегодняшнего совещания в КГГА «О состоянии подготовки заведений образования до 2010-2011 учебного года», сообщили «Главреду» в пресс-сулжбе ПР. «Мы будем перестраивать профильную школу, и, начиная с 1 сентября этого года, согласно постановлению правительства среднее общее образование должно обеспечить переход к профильной школе», - отметил Табачник. При этом он в который раз напомнил, что одним из преимуществ закона об одиннадцатилетней системе образования является серьезная экономия средств государственного бюджета - в размере около 7 млрд грн в год. «Мы также снимаем много лишней регламентации относительно длительности учебного года, относительно других ограничений. Мы более творчески и достойно будем подходить к учебному процессу, это обеспечит возможность быстрее изменять стандарты образования и программы», - резюмировал Дмитрий Табачник.