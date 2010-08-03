Украина разрабатывает инновационные лекарства

На сегодняшний день украинские ученые разрабатывают технологии, которые в ближайшем будущем могут стать основой создания инновационных лекарств от главных заболеваний человека - сердечно-сосудистых, эндокринных, онкологических. Об этом «Главреду» сообщили в Государственном комитете по вопросам науки, инновации и информатизации. Так, по словам главы Комитета Владимира Семиноженко, сейчас готовится проект Концепции Государственной целевой научно-технической программы «Создание отечественной биомедицинской технологии для обеспечения здоровья населения», где одним из приоритетных направлений являются биотехнологии синтеза терапевтических белков и их адресной локализации в организме больного человека. «Стимулируя развитие таких прорывных направлений науки, как биотехнологии, Украина сможет уже через 4-5 лет овладеть критически важной для общества технологией лечения опасных болезней», - заявил Семиноженко. Он отметил, что до сих пор в Украине развивались лишь отдельные технологические звенья, необходимые для создания новейших медицинских препаратов. «Реализация Программы позволит построить целостную и самодостаточную индустрию современной биотехнологии в Украине», - прибавил Семиноженко.