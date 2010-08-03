Украинские АН пробудут в РФ 20 дней

Сегодня из Киева в Воронеж вылетели два самолетов АН-32П МЧС Украины, предназначенные для гашения лесных и торфяных пожаров на территории Российской Федерации. Ориентировочно самолеты будут находиться в России 20 суток, однако в случае осложнения ситуации это время будет продлено. Как сообщили «Главреду» в пресс-сулжбе МЧС, кроме того, в пяти пограничной области Украины - Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Донецкой - в состоянии готовности находятся 77 единиц пожарно-спасательной техники и 233 человека личного состава. В пограничной черте созданы планы взаимодействия между областями Украины и России, согласно которым в случае необходимости сконцентрированные силы обеспечат пожарную безопасность на территории Украины в случае, если пожар примет трансграничный характер или, по запросу Российской Федерации, отправятся на ее территорию. Напомним, лесные пожары в РФ охватили уже более 700 тысяч гектаров и забрали 40 жизней.