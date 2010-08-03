В Днепропетровской области горят леса

В Днепропетровской области 3 августа 2010 года на земле лесного фонда Новомосковского военного лесхоза возник лесной пожар общей площадью около 100 гектара. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе Минприроды. Причина воспламенения и размер нанесенного лесному хозяйству ущерба будет установлен после окончательной ликвидации пожара. Экологическая ситуация в Днепропетровской области находится под особенным контролем Минприроды Украины. В то же время медики советуют, по возможности, меньше находиться на улице, использовать влажные марлевые повязку, поскольку вредные примеси (диоксид азота, формальдегид и тому подобное), которые содержит смог, могут повлечь отравление.