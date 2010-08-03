В Луганске сегодня абсолютный температурный рекорд

В Луганске зафиксировали абсолютный температурный рекорд за 100-летнюю историю метеорологических наблюдений: 41,3 градуса, сообщает ТСН. Предыдущий рекорд был установлен в 1971-м году - 40,5 градуса. В целом на Луганщине жарче, чем во всех других регионах Украины. Впрочем, по прогнозам, на днях и в центральных областях воздух прогреется до 42 градусов. Луганчане пытаются проводить свое время поближе к прохладным фонтанам. Люди жалуются на плохое самочувствие, усталость и духоту. Впрочем, каждый имеет свой рецепт спасения от жары. Среди «бабушкиных» рекомендаций - принимать не очень холодную воду с лимоном, посещать бассейн, вставать в 5 утра делать зарядку, пить много воды. Луганские чиновники запретили отключать в городе воду и электричество, ведь душ и кондиционеры - единственная возможность спасения от изнуряющей жары. Меньше повезло, например, жителям Краснодона. В городе воду подают по графику и только три раза в неделю. Жара на Луганщине, как и вообще в Украине (кроме западных областей), по прогнозам синоптиков, продлится как минимум до середины августа.