В РФ режим чрезвычайной ситуации введен уже в 13 регионах

Из-за лесных пожаров режим чрезвычайной ситуации введен на территории 7 субъектов Российской Федерации и в 6 субъектах - частично, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Рослесхоз. По его данным, «с начала пожароопасного сезона 2010 года на территории России возникло 23 900 пожаров, что превышает показатель горимости за аналогичный период прошлого года на 24%». «Площадь, пройденная пожарами, составляет более 744 тыс. гектаров», - говорится в сообщении. «Запрет на посещение лесов и въезд в них транспортных средств действует в 45 субъектах Российской Федерации», - напомнили в Рослесхозе.