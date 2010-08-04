В Испании пресечена деятельность крупной группы наркоторговцев

Полиция Испании пресекла деятельность группы наркоторговцев, задержав 10 человек и конфисковала 4,2 тонны гашиша в городе Санта-Пола, расположенном в провинции Аликанте на восточном побережье страны, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на газету El Pais. Правоохранительные органы изъяли также $70 тысяч, вырученных за торговлю наркотиками. Задержанным предъявлено обвинение в преступлениях против здоровья населения, создании противозаконной организации, нелегальном хранении оружия, фальсификации документов, а также в отмывании денег. По данным издания, среди задержанных, шесть испанцев и четыре гражданина Болгарии, передает Newsru.com. По словам представителей морской службы испанской полиции, нескольких членов преступной организации удалось задержать в Санта-Поле еще 16 июля, когда они разгружали тюки с гашишем. Однако окончательно деятельность банды была пресечена только после того, как был арестован владелец судна, перевозившего наркотики из Марроко в Санта-Полу.