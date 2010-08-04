Власти США: всего в Мексиканский залив вылилось 206 млн галлонов нефти

Официальные власти США в понедельник опубликовали данные, согласно которым с момента аварии на нефтяной скважине компании BP в воды Мексиканского залива попало порядка 206 млн галлонов нефти, передает Utro.ru. При подсчете объемов утечки рассматривался период с 11 апреля, когда на нефтяной платформе произошел взрыв, по 15 июля – день установки заглушки на аварийной скважине. При этом отмечается, что 33 млн галлонов удалось собрать силами судов, находящихся на постоянном дежурстве в заливе, и другими способами сбора сырой нефти.