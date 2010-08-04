BP перенесла операцию по цементированию аварийной скважины

Британская нефтяная компания British Petroleum перенесла операцию по цементированию аварийной скважины в Мексиканском заливе, говорится в пресс-релизе BP. По данным компании, это связано с неисправностями в системе гидравлического управления установки, передает Utro.ru. Как сообщалось ранее, специалисты рассчитывают залить в скважину цемент и специальную буровую жидкость, что должно наконец остановить утечку нефти. Из сообщения BP следует, что операция перенесена на один день и состоится утром во вторник, 3 августа.