Алкоголь в крови экипажа разбившегося под Игаркой Ан-24 не обнаружен

Результаты освидетельствования крови членов экипажа самолета Ан-24, разбившегося в Красноярском крае, не выявили в ней следов алкоголя, сообщает сайт СКП. «По результатам освидетельствования в крови экипажа судна и диспетчера аэропорта города Игарка содержания алкоголя не выявлено. Следователи изучают метеожурналы, изъятые в аэропорту Черемшанка, – говорится в сообщении, передает Newsru.com. Следователи также установили, что при подлете самолета видимость заметно ухудшилась. «Об этом был проинформирован диспетчер аэропорта, который принял решение разрешить посадку самолета», – отмечается в сообщении. В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы. Осмотр места происшествия продолжается.