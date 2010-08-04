В Украине реформируют систему ветеринарной отрасли

В Госкомитете ветеринарной медицины работают над проектом реформирования ветеринарной отрасли Украины. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель комитета Иван Бисюк, информирует «Коммерсант-Украина». До конца года в Верховную Раду будет внесен законопроект, предусматривающий, в частности, упрощение процедуры получения разрешения на создание частной ветеринарной клиники. В рамках проекта комитет также инициирует приватизацию государственных ветклиник. Их помещения, по словам Бисюка, понадобятся тем, кто решит заняться ветеринарной практикой: «Они же не будут лечить животных дома. А госклиники отвечают санитарным требованиям, имеют необходимую инфраструктуру». Помимо прочего, в комитете планируют ужесточить требования к системе обучения специалистов ветеринарной медицины. «Нам не нужно то количество специалистов, которое выпускают 12 специализированных факультетов. Их число нужно сокращать. Конкурс среди желающих стать ветеринаром и сейчас высок, пусть даже он составит 20 человек на место, это себя оправдает, если из вузов будут выходить специалисты, которые посвятят свою жизнь профессии», – сказал Бисюк и добавил, что предложения по реформированию системы ветеринарного образования в ближайшее время будут направлены на рассмотрение в Академию аграрных наук. В результате реформы комитет рассчитывает улучшить систему ветеринарной медицины прежде всего в сельской местности, что, как ожидается, положительно скажется на эпизоотической ситуации. По данным Госкомитета, в этом году случаи заболевания бешенством зафиксированы в 883 населенных пунктах Украины (в 2009-м – в 332). «Большинство ветеринаров должны работать в сельской местности и не ждать, когда к ним выстроится очередь из желающих привить животных от бешенства, они должны сами ходить по дворам и убеждать людей в необходимости вакцинации», – объяснил Бисюк.