У МЧС не хватает спецтехники для борьбы с пожарами - экологи

Вчера Президент Виктор Янукович поручил органам исполнительной власти принять меры по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие жаркой погоды. В МЧС убеждены, что готовы к борьбе с пожарами, поскольку предвидели возможность их возникновения еще в апреле, сообщает «Коммерсант-Украина». «Пожары всегда были и будут в этом году. Наша основная задача – не дать огню распространиться, а затем его ликвидировать», – рассказал заместитель директора департамента управления спасательными силами МЧС Петр Коротинский. По информации директора Гидрометцентра Николая Кульбиды, наиболее пожароопасные территории находятся в Луганской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях, в которых максимальная температура воздуха уже неоднократно превышала 40°C. «Значение показателя пожароопасности в этих регионах в три раза выше отметки «чрезвычайный», – рассказал Кульбида. Между тем экологи сомневаются в возможностях государственных органов эффективно бороться с пожарами. Как заявил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко, для этого нужна специальная техника, в частности вертолеты, приспособленные для тушения пожаров с воздуха. «Их необходимо несколько в каждой области», – отметил Борейко. Директор департамента управления спасательными силами МЧС Григорий Марченко сообщил, что сейчас в стране есть всего четыре подобных вертолета, еще два готовятся к эксплуатации.