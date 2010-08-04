Правоохранители допросили «террористку» из запорожского храма

Сегодня исполняется неделя со дня жуткого взрыва в запорожском Свято-Покровском храме. Завтра истекает семидневный срок, в течение которого правоохранители обещали раскрыть это громкое преступление, информирует «Сегодня». «Кареглазая и темноволосая женщина, ее мы разыскивали по фотороботу, была найдена и допрошена. Ее причастность ко взрыву не подтвердилась, — рассказывает высокопоставленный источник в запорожском облуправлении МВД. — Кроме пономаря Антона, задержанного на 10 суток, под стражей его брат, мама и несколько приятелей. Могу еще раз подтвердить, что, по нашим данным, у Антона был мотив взорвать церковь, потому как его уличили в воровстве церковных денег, после чего уволили. Он мог мстить священникам или кому-то другому. На наш взгляд, у парня есть некоторые психические отклонения, и он отстает в развитии. Но пока только предполагается, что взорвал именно он. Назначено несколько экспертиз, которые дадут окончательные ответы». Официально комментировать итоги расследования правоохранители пообещали сегодня-завтра. Некоторые пострадавшие от взрыва до сих пор находятся в больнице. Напомним, в результате взрыва погибла монахиня и были ранены 8 человек.