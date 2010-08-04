Поминки на Хмельнитчине отправили в больницу 20 человек

20 человек, в том числе 2 ребенка, были доставлены 3 августа с признаками пищевого отравления (острый энтероколит) в инфекционное отделение Волочиской центральной районной больницы Хмельницкой области. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе МЧС. 2 августа они были на поминках в селе Тарноруда Волочиского района и ели блюда домашнего приготовления. Всего на поминках было 49 человек. По состоянию на 7:00 среды госпитализированные находятся в средней и легкой степенях тяжести. Специалисты районной санэпидстанции осуществляют комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.