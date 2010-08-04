Пожарные 3,5 часа боролись с огнем на Киевщине

Во вторник в 16.20 вблизи села Вабля Бородянского района на территории Клавдиевского государственного лесхоза Киевского областного управления лесного и охотничьего хозяйства произошло возгорание лесной подстилки на площади 3,5 га и сухой травы рядом с лесом на площади 1 га. В 19.50 пожар был ликвидирован. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе МЧС. К тушению пожара привлекались 4 отделения Государственной пожарной охраны МинЧС, 4 отделения на автоцистернах и 2 трактора лесхоза. Жертв и пострадавших вследствие пожара нет. Предварительная причина чрезвычайного происшествия - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МинЧС в Киевской области. По оперативным данным, за прошедшие сутки в Украине зарегистрированы 377 пожаров, в том числе в жилом секторе - 115 пожаров, на которых обнаружены тела 3 погибших. Кроме этого, возник 1 пожар на предприятии и 15 - на транспорте. Огнем уничтожены 46 зданий, 11 единиц автотракторной техники и 163 тонны кормов. Ориентировочные убытки от пожаров составляют 5 млн 443 тыс. грн, из которых 766 тыс. грн - прямые.