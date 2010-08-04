В России за сутки возникло более 300 новых пожаров

Начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Владимир Степанов сообщил, что за сутки в России возникло более 300 новых пожаров, спасены 260 населенных пунктов. Об этом информирует УНИАН. «За последние сутки на территории РФ возникло более 300 новых очагов пожаров», - сказал Степанов. По его словам, наиболее сложная ситуация складывалась в Нижегородской области в пригороде населенного пункта Саров (в. городе Саров находится Федеральный ядерный центр. – Ред.). Группировка в данном районе усилена до 2 тыс. человек, к месту проведения работ выдвинуты дополнительные виды техники, активно отработала авиация, добавил он. Степанов сообщил, что в данном населенном пункте обстановка стабилизирована, однако продолжается наращивание группировки сил и контроль за ситуацией. По информации представителя МЧС, в целом по стране в тушении пожаров принимают участие более 160 тыс. человек, а также 80 тыс. единиц техники. «Данная группировка позволяет эффективно работать по недопущению пожаров в населенных пунктах. За прошедшие сутки существовала угроза в 260 населенных пунктов. Вся эта угроза была устранена в результате активных и эффективных действий пожарных, спасателей. Ни один человек за сутки не погиб», - сказал он. В тоже время обстановка остается сложной, прогноз погоды не благоприятный, и с учетом этого продолжается наращивание группировки сил в местах тушения пожаров, создаются резервы. Он подчеркнул, что работы по тушению пожаров проходят круглосуточно и не останавливаются ни на минуту.