Мэр Мелитополя попал в страшное ДТП

Сегодня ночью машина мэра Мелитополя Дмитрия Сычева попала в серьезное ДТП. Как рассказал источник «Репортера Запорожья» в правоохранительных органах Мелитополя, это произошло на границе Васильевского и Запорожского районов области (в районе села Григорьевка), на трассе. Говорят, в аварии участвовали четыре машины. В облГАИ официальных комментариев пока не дают. По неофициальным данным, Сычев находится в больнице в тяжелом состоянии. По информации пресс-службы УГАИ в Запорожской области, 4 августа в 00.50 на автодороге Харьков-Симферополь, выполняя маневр обгона, автомобиль Volkswagen Passat врезался в попутный МАЗ-504 с полуприцепом. После этого в легковой автомобиль врезались попутные Mitsubishi и Lanos. В результате ДТП водитель Volkswagen и пассажир попали в областную клиническую больницу. В ГАИ не назвали имен пострадавших. Но, учитывая время, место ДТП и марку автомобиля (Volkswagen Passat), пострадавшего в аварии, можно с уверенностью утверждать, что речь именно о происшествии при участии мэра Мелитополя Дмитрия Сычева, информируют «Мелитопольские ведомости».