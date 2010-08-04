В Украине разоблачен автовзлом с дорогими угнанными иномарками (ФОТО)

Во время проведения операции «Автомобиль» во вторник в селе Красив Николаевского района был разоблачен автозлом, во время проверки которого были обнаружены транспортные средства, часть из которых находились в розыске. Об этом «Главреду» сообщила руководитель пресс-службы управления ГАИ во Львовской области Светлана Добровольская. В частности, на территории автовзлома были обнаружены: автомобиль «Honda» в разукомплектованном состоянии, находящимся в угоне от 26 июля 2010 года (заявитель Россия), двигатель автомобиля «BMW Х5», который числится в базе «Интерпола» в угоне от 16 октября 2004 года. Также на территории автовзлома обнаружены 19 автомобилей в разукомплектованном состоянии. Данные автомобили на территории Украины незарегистрированы и были ввезены в Украину контрабандным путем. Кроме того, был обнаружен 51 кузов автомобилей марки «BMW», 22 кузова от «Mercedes», 2 кузова «Audi», 1 кузов «Peugeot», 1 кузов «Volkswagen», 2 кузова автомобиля «Mercedes», автобус «Sprinter». Всего обнаружено 85 кузовов, в которых уничтожены и вырезаны номера кузовов, 54 двигателя, 4 порезанные на части кузова от автомобиля «BMW Х5» и 2 кузова автомобиля «Mercedes».